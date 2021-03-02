وزير الصحة الجزائري يكشف عن نقص حاد في عدد الأطباء

كشف وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الثلاثاء عن وجود نقص حاد في عدد الأطباء ببعض التخصصات الهامة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها الوزير إلى ولاية البليدة غرب العاصمة الجزائر، بحسب صحيفة "النهار".

وقال بن بوزيد إن هناك نقصا في بعض التخصصات والأطباء الأخصائيين، لافتا في هذا السياق إلى أنه تم تسجيل قرابة ألفين طبيب نساء في القطاع الخاص و900 طبيب نساء فقط في القطاع العام.

ووعد الوزير بأن تعمل الوزاة على توفير أجهزة الأشعة المقطعية (السكانير) في المستشفيات.

وأوضح أن "جلب أجهزة السكانير ليس أمرا صعبا على الوزارة، وإنما هناك نقص في الأطباء المختصين في الأشعة".

وقال إنه سيتم العمل مع وزارة التعليم العالي من أجل التكوين في الاختصاصات التي تعرف نقصا في القطاع العام.

وكان بن بوزيد قد كشف في تصريحات سابقة أن "مشكلة نقص الأطباء الأخصائيين في طب النساء في أغلبية المؤسسات الصحية العمومية راجع لتوجههم للقطاع الخاص".

وسبق أن دخل أطباء جزائريون في إضرابات احتجاجا على ظروف عملهم ونقص التجهيزات الطبية اللازمة في المستشفيات العامة.