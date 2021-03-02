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    احتفال الرياضيين السوريين بعيدهم الذهبي مع مرور 50 عاماً على تأسيس اتحادهم الرياضي العام، سوريا مارس 2021

    الرياضيون السوريون يحتفلون بالعيد الذهبي لاتحادهم... ورسالة من الأسد

    © Sputnik . Mohammad Damour
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    احتفل الرياضيون السوريون بعيدهم الذهبي مع مرور 50 عاما على تأسيس اتحادهم الرياضي العام.

    وشهد الحفل الذي أقيم في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق، تكريم رياضيين سوريين أصحاب إنجازات عالمية بينهم غادة شعاع ومنال الأسد وطلال النجار وغيداء معلا ومجد الدين غزال وعهد جغيلي، ومحمد أبو سعدة وأنور عبد الحي وسلام علاوي.

    كما ضمت قائمة التكريم، طريف قوطرش ووليد أبو السل وبسام المصري وأحمد حمشو، ومايز خانجي ونور شمسة ومحمد غصون وصالح محمد وليث سليم، ومحمد أحمد الأسطة ورشا الشيخ وخالد المحمد ورجا الكراد وهاني مرهج.

    وتوجه الرئيس السوري بشار الأسد برسالة تهنئة إلى الكوادر الرياضية السورية نقلها وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام، نوه فيها بالرياضيين "الذين تحدوا كما الشعب السوري ظروف الحرب والحصار ورفعوا اسم سوريا عاليا في المحافل الدولية".

    احتفال الرياضيين السوريين بعيدهم الذهبي مع مرور 50 عاماً على تأسيس اتحادهم الرياضي العام، سوريا مارس 2021
    © Sputnik . Mohammad Damour
    احتفال الرياضيين السوريين بعيدهم الذهبي مع مرور 50 عاماً على تأسيس اتحادهم الرياضي العام، سوريا مارس 2021

    وحضر الحفل، عضو مجلس الدوما الروسي رئيس اتحادات الألعاب الرياضية في روسيا الاتحادية مراد باريف ومستشار المجلس الأولمبي التترستاني فيصل عاطف عبد الرؤوف حسن.

    وقال باريف لـ"سبوتنيك" على هامش الاحتفالية: "أتيت إلى هنا، إلى هذا الحفل، بدعوة من اللجنة الأولمبية للجمهورية العربية السورية، للاحتفال بخمسينية تأسيس الاتحاد الرياضي. نحن واللجنة الأولمبية السورية قمنا، العام الماضي، بصياغة وإبرام مذكرة تعاون وتفاهم متبادل. في إطار هذه المذكرة، يسافر إلينا رياضيون سوريون لإجراء معسكرات تدريبية في أفضل المنشآت الرياضية في روسيا، في تتارستان".

    وأضاف: "في الوقت الحالي يستعدون للمشاركة بالألعاب الأولمبية في طوكيو، لدينا لاعبو كرة تنس سوريون، ولاعبو كرة الريشة، ومبارزون، وكان لدينا قرابة الشهرين لاعبو كرة سلة، ومصارعين، وسيأتي رياضيون آخرون، وعلى هذا النحو سنقوم بتهيئة الظروف لتدريب الرياضيين، سنعمل على تحسين مؤهلات المدربين وعلى تدريبهم. الآن وبناء على طلب الزملاء السوريين، ندرس موضوع إنشاء مدرسة أولمبية احتياطية في سوريا".

    احتفال الرياضيين السوريين بعيدهم الذهبي مع مرور 50 عاماً على تأسيس اتحادهم الرياضي العام، سوريا مارس 2021
    © Sputnik . Mohammad Damour
    احتفال الرياضيين السوريين بعيدهم الذهبي مع مرور 50 عاماً على تأسيس اتحادهم الرياضي العام، سوريا مارس 2021

    كما حضر الاحتفال، كل من مدير العلاقات العامة في الاتحاد العربي لبناء الأجسام الدكتور عبد اللطيف عبد الوهاب القاسمي والأمين العام للجنة الأولمبية الإيرانية كيكاوس سعيدي وعضو اللجنة الأولمبية الإيرانية أصغر فرخي والأمين العام للاتحاد العربي للكيك بوكسينغ وصفي الشوبكي ومعاون رئيس الاتحاد العربي لبناء الأجسام قاسم كاظم الواسطي وبطل مصر السابق بالسباحة محمد أيمن سعد.

    احتفال الرياضيين السوريين بعيدهم الذهبي مع مرور 50 عاماً على تأسيس اتحادهم الرياضي العام، سوريا مارس 2021
    © Sputnik . Mohammad Damour
    احتفال الرياضيين السوريين بعيدهم الذهبي مع مرور 50 عاماً على تأسيس اتحادهم الرياضي العام، سوريا مارس 2021

    معلا: عمل مضاعف

    وقال رئيس الاتحاد الرياضي فراس معلا لوكالة "سبوتنيك" إن "هذا العيد يعني كثيراً للرياضيين، وكرمنا الذين رفعوا اسم سوريا خلال الفترات الماضية".

    وشدد معلا على أن الأيام القادمة ستشهد عملاً رياضياً مضاعفاً بعد عشر سنوات من الحرب في البلاد أدت لحصول دمارٍ بالمنشآت الرياضية، مضيفاً "سنحاول ترميم ذلك والانطلاق مجدداً حتى تحقق الرياضة السورية مستوى أفضل".

    احتفال الرياضيين السوريين بعيدهم الذهبي مع مرور 50 عاماً على تأسيس اتحادهم الرياضي العام، سوريا مارس 2021
    © Sputnik . Mohammad Damour
    احتفال الرياضيين السوريين بعيدهم الذهبي مع مرور 50 عاماً على تأسيس اتحادهم الرياضي العام، سوريا مارس 2021

    وتابع معلا "شعارنا في العيد الذهبي لتأسيس منظمة الاتحاد الرياضي العام، أن ترفع الرياضة السورية علم الجمهورية العربية السورية مكللاً بالنصر، وأن نتعاهد به كرياضيين لتحقيق الانتصارات في المشاركات العربية والقارية والعالمية".

    عبد الحي: تكريمي الأول

    من جانبه قال نجم كرة السلة السابق أنور عبد الحي، وأحد المكرمين، لـ"سبوتنيك" إن: "هذا التكريم رسالة لأي شخص يعطي بلده بأنها ستعطيه"، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يُكرم فيها بسوريا.

    احتفال الرياضيين السوريين بعيدهم الذهبي مع مرور 50 عاماً على تأسيس اتحادهم الرياضي العام، سوريا مارس 2021
    © Sputnik . Mohammad Damour
    احتفال الرياضيين السوريين بعيدهم الذهبي مع مرور 50 عاماً على تأسيس اتحادهم الرياضي العام، سوريا مارس 2021

    أما أحد نجوم السلة السابقين أيضا طريف قوطرش أكد لـ"سبوتنيك" أن ما حصل هو تقدير كبير ورسالة للرياضيين الصغار بأنه يمكن تحقيق الكثير من خلال الإصرار والإرادة رغم كل الصعوبات التي تمر بها سوريا، متمنياً ألا يكون هذا التكريم الأخير، وأن يكون هناك أبطال جدد يرفعون اسم سوريا عالياً.

    بدوره قال النجم السلوي السابق محمد أبو سعدة توجه بالشكر لجميع الرياضيين، داعياً الجميع للعب بجد وإصرار لتحقيق نتائج جيدة على مستوى المنطقة العربية وآسيا.

    احتفال الرياضيين السوريين بعيدهم الذهبي مع مرور 50 عاماً على تأسيس اتحادهم الرياضي العام، سوريا مارس 2021
    © Sputnik . Mohammad Damour
    احتفال الرياضيين السوريين بعيدهم الذهبي مع مرور 50 عاماً على تأسيس اتحادهم الرياضي العام، سوريا مارس 2021

    وشهد الحفل إطلاق الشعار الجديد للاتحاد الرياضي العام، وعرض فيلم عن مدينة عمريت الأثرية التي تضم أقدم منشأة رياضية في التاريخ.

    كما عُرض فيلم وثائقي عن حكاية الرياضة السورية على مدى نصف قرن من إعداد المخرج نجدت أنزور.

    احتفال الرياضيين السوريين بعيدهم الذهبي مع مرور 50 عاماً على تأسيس اتحادهم الرياضي العام، سوريا مارس 2021
    © Sputnik . Mohammad Damour
    احتفال الرياضيين السوريين بعيدهم الذهبي مع مرور 50 عاماً على تأسيس اتحادهم الرياضي العام، سوريا مارس 2021

    وحضر الحفل عضو مجلس الدوما الروسي رئيس اتحادات الألعاب الرياضية في روسيا مراد باريف، ومستشار المجلس الأولمبي التترستاني فيصل عاطف عبد الرؤوف حسن، إضافة إلى وزيري السياحة محمد رامي مرتيني والتنمية الإدارية سلام سفاف.

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