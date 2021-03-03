مصر تعلق على سقوط طائرة في جمهورية جنوب السودان

علقت وزارة الخارجية المصرية على حادث تحطم طائرة ركاب عقب إقلاعها من ولاية جونجلي في جمهورية جنوب السودان.

وأعربت الخارجية المصرية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، نشر على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عن تعازيها ومواساتها لجمهورية جنوب السودان.

وقدمت الخارجية المصرية العزاء لأسر ضحايا الطائرة، مؤكدة تضامنها مع جمهورية جنوب السودان في هذا الحادث الأليم.

وكانت طائرة ركاب قد سقطت بعد إقلاعها من ولاية جونجلي في طريقها إلى العاصمة جوبا.

ويعتبر هذا الحادث هو الثاني الذي تشهده خطوط طيران إقليمية في جنوب السودان، إذ وقع الحادث الأول وقع في عام 2017 وتسبب في اصطدام الطائرة أثناء الهبوط دون أن ينتج عنه ضحايا.