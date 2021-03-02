وكالة: أنباء عن سقوط طائرة ركاب في جنوب السودان

قالت وكالة "الأناضول" التركية إن هناك أنباء عن سقوط طائرة ركاب في جنوب السودان، دون ورود تفاصيل حتى الآن.

#عاجل |أنباء عن سقوط طائرة ركاب في جنوب السودان (مراسل الأناضول) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 2, 2021

ونقلت "الأناضول" النسخة الإنجليزية، عن مدير مطار جوبا الدولي كور كويو، قوله: "نخشى من سقوط العديد من القتلى في حادث تحطم طائرة في جنوب السودان".

#BREAKING Several feared dead in plane crash in South Sudan, says director of Juba International Airport — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) March 2, 2021

​

ونقلت "الأناضول" عن كويو، قوله في اتصال هاتفي، إن "طائرة تجارية تحطمت في ولاية جونقلي، مشيرين إلى أنها كانت متوجهة إلى العاصمة جوبا".

ولفت إلى أن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير، مشيرا إلى أنه لا يوجد شبكة اتصالات متوفرة في موقع الحادث وأن إحصاء الضحايا ما زال غير ممكن.

يتبع...