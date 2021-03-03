إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي واعتقال آخر في الضفة الغربية

أصيب ثلاثة فلسطينيين، اليوم الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي عقب اقتحام قوة خاصة تابعة لها مخيم الفوار جنوب الضفة الغربية حيث قامت باعتقال شاب فلسطيني.

رام الله - سبوتنيك . وقال شاهد عيان لوكالة " سبوتنيك ":"اختطفت قوة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي شابا من مخيم الفوار في وقت اقتحمت فيه قوات من الجيش الإسرائيلي ذات المكان لتوفير الحماية للقوة الخاصة قبل انسحابها حيث اندلعت مواجهات بين الشباب الفلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي الذين فتحوا نيران أسلحتهم ما أدى لإصابة ثلاثة شبان".

وأضاف: "جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو الحسن القاسم في يطا حيث وصفت إصابتهم بالمتوسطة".

يذكر أن مواجهات استمرت نحو ساعتين في مخيم الفوار وقد اشتعلت حينما فتح جنود الجيش الإسرائيلي نيران أسلحتهم وأمطروا السكان بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وتتكرر حوادث اقتحام قوات إسرائيلية أحياء فلسطينية وتقع مواجهات بينها وبين فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، يسقط خلالها ضحايا فلسطينيين يقول الجانب الإسرائيلي إنهم نفذوا أو كانوا بصدد تنفيذ عمليات طعن جنود أو مستوطنين.