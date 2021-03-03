العرب أكثر المتضررين… مؤشر عدوى كورونا في إسرائيل يسجل ارتفاعا ملحوظا

سجل مؤشر انتشار عدوى كورونا في إسرائيل بصورة عامة ارتفاعا ملحوظا وبلغ الرقم 1، اليوم الأربعاء، بينما سجل 1.17 في المجتمع العربي.

© Sputnik . Pavel Lvov إسرائيل: سنوفر لقاح كورونا للعمال الفلسطينيين في المستوطنات "آي 24" الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الرقم الذي سجله المؤشر هو 0.82 لدى مجتمع الحريديم (اليهود المتدينين).

ولفت الموقع إلى أن غالبية البلدات الحمراء حاليا في إسرائيل هي بلدات عربية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة سجلت 4 آلاف و265 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتم رصد هذه الإصابات بعد إجراء أكثر من 91 ألف فحص بحسب الموقع، الذي أوضح أن نسبة الفحوصات الإيجابية خلالها 4.8 في المئة.

وأوضح الموقع أن عدد الإسرائيليين الذي تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا تجاوز 4.8 مليون شخص من ينهم بينهم أكثر من 3.5 مليون شخص تلقوا الجرعة الثانية.