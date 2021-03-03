هل يزور نتنياهو الإمارات والبحرين قبل انتخابات الكنيست؟

كشف موقع إلكتروني عبري النقاب، اليوم الأربعاء، عن عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زيارة الإمارات والبحرين قبل انتخابات الكنيست، المقررة في 23 مارس/آذار الجاري.

ونقل الموقع الإلكتروني "واللا" عن مصادر إسرائيلية رفيعة، أنه تجري اتصالات في الأيام الأخيرة في محاولة لتحديد موعد لزيارة نتنياهو لكل من أبو ظبي والمنامة، والتي سيحاول استغلالها في دعايته الانتخابية.

وذكر أن هذه المراة الرابعة التي يحاول فيها نتنياهو ترتيب زيارة إلى منطقة الخليج، إذ من المتوقع أن تكون زيارته تلك لكل من الإمارات والبحرين بمثابة الحدث الأهم في دعايته الانتخابية، في الوقت الذي أوضح مسؤولون إماراتيون أن مثل هذه الزيارة ستكون بمثابة تدخل في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية.

ويشار إلى أن زيارة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين قد تأجلت ثلاث مرات في الأشهر الثلاثة الأخيرة، الأولى كان مقررا لها نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والثانية في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، بسبب بدء الإغلاق العام في إسرائيل بعد تفشي فيروس كورونا.

أما عن موعد الزيارة الثالثة التي كانت مقررة لنتنياهو، وتم تأجيلها، فقد حدد لها بداية شباط/فبراير الماضي، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، ثم قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي تقصير الزيارة لعدة ساعات بسبب حالة انتشار كورونا في بلاده، وبحيث تقتصر على إمارة دبي ولقاء حاكم أبو ظبي، محمد بن زايد، فحسب، دون زيارة المنامة، ولكن مكتب نتنياهو أعلن بعدها بأيام إلغاء الزيارة، بسبب الإغلاق في إسرائيل.

ويشار إلى أن الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.