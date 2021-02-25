محمد بن زايد يوجه رسالة إلى أمير الكويت

وجه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، اليوم الخميس، رسالة إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، وذكرى التحرير.

وكتب ابن زايد، على "تويتر": "خالص التهاني وصادق الأمنيات لأخي الشيخ نواف الأحمد الصباح والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني".

وتابع: "العلاقات بين الإمارات والكويت تاريخية وعميقة وتستند إلى وشائج متينة من الأخوة والمحبة بين شعبيهما"، مضيفا: "تمنياتي أن يديم الله تعالى على الكويت التقدم والاستقرار بقيادتها الحكيمة".

خالص التهاني وصادق الأمنيات لأخي الشيخ نواف الأحمد الصباح والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، العلاقات بين الإمارات والكويت تاريخية وعميقة وتستند إلى وشائج متينة من الأُخوة والمحبة بين شعبيهما..تمنياتي أن يديم الله تعالى على الكويت التقدم والاستقرار بقيادتها الحكيمة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 25, 2021

ويحتفل الكويتيون، في 25 فبراير/ شباط من كل عام، بالعيد الوطني في ذكرى استقلال الكويت عن المملكة المتحدة عام 1962، ويأتي العيد الوطني قبل يوم واحد من ذكرى التحرير في 26 فبراير/ شباط، الذي يحتفل الكويتيون فيه بتحرير بلادهم إبان حرب الخليج في عام 1991.