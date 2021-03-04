قطر تصدر تعليمات مهمة لمواطنيها المسافرين إلى السعودية

وجهت إدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية القطرية، مواطنيها المسافرين إلى المملكة العربية السعودية عبر المطارات التي أعلنتها الرياض أخيرا، إلى ضرورة الالتزام بعدد من الإجراءات.

وبحسب صحيفة "الشروق" القطرية، تركزت الإجراءات في؛ تقديم جميع القادمين من غير السعوديين ممن تجاوزت أعمارهم 8 سنوات، شهادة خلو من الفيروس قبل 72 ساعة من موعد السفر.

كما ركزت توجيهات الإدارة على

ضرورة تسجيل جميع القادمين للمملكة في تطبيق "توكلنا" لتمكين الجهات الصحية من متابعة ومراقبة الأشخاص أثناء وجودهم في الحجر المنزلي.

ونوهت الإدارة بأن الحجر الصحي يكون في المنزل شريطة خلو الزائر من أي أعراض اشتباه بالإصابة، ويستثنى من ذلك من لا يلائمه الحجز المنزلي، على أن يتم الحجر في مؤسسة خاصة لمدة 7 أيام.

كما نوهت بإمكانية تخفيف مدة الحجر الصحي في المنزل أو في المؤسسة الخاصة إلى 3 أيام كحد أدنى شريطة وجود نتيجة فحص "بي سي آر" سلبي لعينة أخذت بعد 48 ساعة من الوصول للمملكة، وخلو الزائرين من أي أعراض اشتباه بالإصابة.