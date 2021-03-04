الدبيبة يسلم لـ"النواب" أسماء الحكومة الليبية الجديدة

سلّم عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية المنتخب، اليوم الخميس، تشكيلة حكومته إلى هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي.

وحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه فقد أكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أنه سلم أسماء الحكومته إلى هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي.

وأكد البيان أن تسليم الأسماء جاء التزاما بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بتاريخ 8 مارس/ آذار الجاري، في مدينة سرت.

وأوضح أن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد سلم، اليوم الخميس، 4 مارس، تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية للسادة في هيئة رئاسة مجلس النواب.

وكانت حالة من الجدل قد سادت الساحة الليبية منذ أواخر فبراير/ شباط الماضي، بعد طرح رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة التصور العام عن الحكومة دون تقديم القائمة إلى البرلمان، حيث أشارت بعض الآراء إلى أن الخطوة قد تطرح بعض الإشكاليات، وأن رئيس الحكومة قد يراهن على نيل الثقة من ملتقى الحوار السياسي، وأن هذه الخطوة قد تمهد لتهميش دور البرلمان والدخول في معضلة قانونية جديدة.

يشار إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، كان قد أكد على ضرورة التكاتف من أجل تشكيل الحكومة الليبية، داعيا لعقد جلسة رسمية موحدة لمجلس النواب لإجراء تصويت منح الثقة بشأن الحكومة المقترحة، على وجه السرعة.

وقد وافقت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" على طلب مجلس النواب الليبي عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة سرت، متعهدة بتوفير الحماية اللازمة لها.