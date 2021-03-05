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    صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020

    صحيفة كويتية تكشف أسباب تراجع بلادها عن قرار "ديلفيري" المطاعم أثناء الحظر 

    © REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
    العالم العربي
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    كشفت مصادر حكومية كويتية ملابسات تراجع مجلس الوزراء، في اللحظات الأخيرة، عن قراره بالسماح للمطاعم بتوصيل الطلبات وقت حظر التجول.

    ونقلت صحيفة "القبس"، صباح اليوم الجمعة، عن مصادر حكومية أن مجلس الوزراء الكويتي تراجع، في اللحظات الأخيرة، عن قراره الذي كان على أجندة اجتماعه، بالسماح للمطاعم بتوصيل الطلبات وقت حظر التجول، الذي سيتم العمل به من الأحد المقبل، من الساعة 5 مساء حتى الساعة الـ 5 صباحا. 

    الشيخ صباح الخالد الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي - الكويت
    © AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND
    صحيفة: الحكومة الكويتية تدرس تطبيق حظر من الـ5 مساء حتى الـ5 صباحا لمدة شهر

    وقالت المصادر إن استثناء المطاعم والسماح لها بالتوصيل أثناء فترة الحظر، كان على طاولة الحكومة، لكن العديد من الآراء أثناء بحث القرار في الاجتماع أوضحت أن ذلك سيساعد على التجمعات في الدواوين وغيرها، عبر طلب الولائم. 

    وأشارت المصادر إلى أن الحكومة رأت تأجيل القرار في الوقت الحالي، لكنها ستناقش السماح للمطاعم بالتوصيل أثناء فترة الحظر في الجلسات المقبلة.

    وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن، مساء أمس الخميس، فرض حظر التجول الجزئي في أرجاء البلاد، اعتبارا من الأسبوع المقبل ولمدة شهر، في إطار جهود الحكومة لمكافحة انتشار الوباء.

    وكلف المجلس وزير الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لفرض حظر التجول الجزئي في البلاد، على أن يبدأ يوميا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 مارس/ آذار في الخامسة مساء وحتى الخامسة من صباح اليوم التالي.

    ويستمر العمل بالقرار حتى يوم الخميس 8 أبريل/ نيسان، على أن يتم مراجعته بعد إعادة تقييم الوضع الصحي في البلاد، وتكليف الحرس الوطني بمعاونة قوات الشرطة في فرض حظر التجول الجزئي.

    وأشارت الحكومة في قرارها إلى عدد من الاستثناءات التي يمكن العمل بها خلال تطبيق الحظر، ومنها على سبيل المثال، الخروج لأداء فرائض الصلاة في المساجد مشيا على الأقدام، ومزاولة أنشطة صيانة التكييف والمصاعد.

    كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزير التجارة والصناعة باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتوصيل المستلزمات الأساسية خلال فترة حظر التجول الجزئي، وتنظيم التواجد بالمزادات واقتصارها على الشركات والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية ومنافذ التسويق الغذائية.

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