الأردن يعلق على استهداف "أنصار الله" لمناطق مدنية في السعودية

علقت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الجمعة، على استهداف جماعة أنصار الله لمناطق مدنية في المملكة العربية السعودية.

وأدانت الوزارة ما فعلته الجماعة في بيان قالت فيه الخارجية إنها تدين "استمرار مليشيات الحوثي استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وآخرها إطلاق صاروخ بالستي باتجاه منطقة جازان وعدد من الطائرات المفخخة المسيرة بدون طيار باتجاه مدينة خميس مشيط حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها جميعا بنجاح"، حسبما نقلت وكالة أنباء "عمون".

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، ضيف الله علي الفايز، على موقف بلاده "الدائم والثابت بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة والتصعيد الخطير في استهداف المناطق المدنية الذي يشكل انتهاكا صارخا لكل الأعراف الدولية خصوصا القانون الدولي الإنساني".

كما أكد المتحدث وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها، مشددا على أن "أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها".

وأعلن التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، اعتراض طائرة مسيرة خامسة أطلقها القوات التابعة لجماعة "أنصار الله" تجاه مدينة خميس مشيط، اليوم الجمعة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، في بيان، أنه تم اعتراض وتدمير 5 خمس طائرات دون طيار صباح ومساء اليوم الجمعة، وأن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.