التحالف يعلن اعتراض سادس "مسيرة" فوق منطقة خميس مشيط السعودية

أعلن التحالف العربي اعتراض طائرة دون طيار هي السادسة التي تطلقها جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، على منطقة خميس مشيط، جنوب غربي السعودية.

وقال التحالف بقيادة السعودية إنه تم: "اعتراض طائرة مسيرة سادسة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط"، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية.

وأكد التحالف ىأن "جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف أن قيادته المشتركة تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت صباح اليوم الجمعة، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط ومطار أبها الدولي بثلاث طائرات مسيرة.

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب جماعة "أنصار الله".