بسبب "حريم الكويت"... ناصر الدويلة يثير غضبا نسائيا على تويتر

تسبب عضو مجلس الأمة الكويتي السابق ناصر الدويلة، في موجة من الغضب النسائي بسبب تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر.

وفي تغريدته زعم الدويلة أن نساء الكويت سبب رئيسي في انتشار فيروس كورونا المستجد، على حد وصفه.

كتب الدويلة قائلا: "انتشرت الكورونا والحافظ الله، لكن حريم الكويت سبب رئيسي من كثر الدوجة (الفوضى)، وقد تسقط الحكومة بسبب انفلات الحريم نحو العروس والاستقبالات مرتع الكورونا كلها".

انتشرت الكرونا والحافظ الله لكن حريم الكويت سبب رئيسي من كثر الدوجه و قد تسقط الحكومة بسبب انفلات الحريم نحو العروس والاستقبالات مرتع الكرونات كلها اقترح ان يقتصر الحظر على الحريم واللي تلقونها تفتر اسحبوا سيارتها والحافظ الله

او عطوا رجلها مهر زوجه ثانيه وبيت و يا الله السلامه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) March 4, 2021

​واقترح البرلماني السابق: "أن يقتصر الحظر على الحريم واللي تلقونها تفتر (تدور بين الأماكن) اسحبوا سيارتها... أو أعطوا رجلها مهر زوجة ثانية وبيت".

وقوبلت تغريدة الدويلة بالعديد من التعليقات والردود الغاضبة والمستنكرة خاصة من قبل السيدات على تويتر.

صحيح وهمن بعد بنات الكويت سبب في ثقب طبقه الاوزون والتلوث البيئي والكوارث الطبيعيه والحروب بالعالم اما شباب لا مساكين قاعدين ببيوتهم pic.twitter.com/LAq4TfdtSY — Mariam Alotibi 🇰🇼 (@mallxiii) March 4, 2021

وردت مريم العتيبي على الدويلة بتعليق ساخر قالت فيه: "صحيح وبنات الكويت سبب في ثقب طبقه الأوزون والتلوث البيئي والكوارث الطبيعية والحروب بالعالم أما شباب لا مساكين قاعدين ببيوتهم".

و هذا شنو ؟ 👇🏼 pic.twitter.com/lAN5y9QlCv — سبيكة الكويتية (@bint_aywad) March 4, 2021

أما "سبيكة الكويتية" فردت على الدويلة بتغريدة تضم صورتين يظهر فيها تزاحم الرجال على ما يبدو في حفل غنائي، لافتة إلى أن الرجال يتسببون في زيادة العدوى بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية".