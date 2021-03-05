وزير إعلام اليمن يطالب بتدخل دولي لوقف تجنيد "أنصار الله" لمدنيين إجباريا

طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الجمعة 5 مارس/آذار، بالتدخل الدولي لوقف تجنيد جماعة "أنصار الله" المدنيين إجباريا.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر": "يذكرنا تصريح احد قيادات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بما هو حادث اليوم من عمليات حشد وتجنيد لأبناء القبائل والأطفال وفئة المهمشين والزج بهم في هجمات انتحارية في صخاري ووديان وجبال محافظة مأرب الصامدة".

وتابع الوزير اليمني، بقوله: "بينما قيادات المليشيا وأبنائهم في قصور وفلل صنعاء يراكمون الأموال المنهوبة".

ولفت الإرهابي إلى أن هناك جرائم "إبادة جماعية"، تقوم بها "أنصار الله" لأبناء القبائل في محافظات صنعاء وذمار وصعدة وعمران وحجة والمحويت.

وأوضح قائلا: "يستغل الحوثيين حالة الجهل والفقر، التي كرستها عبر سياسات ممنهجة من نهب للخزينة العامة ورواتب الموظفين، وإعاقة لعمليات الإغاثة الإنسانية، ونهب المساعدات من أفواه الجوعى".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بضرورة "التحرك الفوري" لوقف عمليات التجنيد الإجباري للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.

٣-نطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بالتحرك الفوري لوقف عمليات التجنيد الإجباري للمواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، والتي تسببت في فناء أسر وقرى بأكملها في عدد من مديريات محافظة صنعاء لم يتبقى منها سوى النساء، ووضع حد لاستخفاف المليشيا بدماء اليمنيين pic.twitter.com/OSX1d2YBwA — معمر الإرياني (@ERYANIM) March 5, 2021

​وأتم بقوله: "تسببت تلك العمليات في فناء أسر وقرى بأكملها في عدد من مديريات محافظة صنعاء لم يتبق منها سوى النساء، ينبغي أن يتم وضع حد لاستخفاف المليشيا الحوثية بدماء اليمنيين".