السعودية تفاجئ مواطنيها بقرار "سعيد" بشأن "كورونا"

فاجأت السعودية، اليوم الجمعة 5 مارس/آذار، مواطنيها بقرار "سعيد"، بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونقل موقع "سبق" السعودي بيانا لوزارة الداخلية تعلن فيه عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، اعتبارا من الأحد المقبل 7 مارس/آذار الجاري.

وقالت وزارة الداخلية إنه رغم عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية، إنه سيستمر إيقاف المناسبات والحفلات بصورة كاملة.

كما يشمل هذا القرار، بحسب الداخلية السعودية، حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر.

وقررت الداخلية السعودية إيقاف القرارات الخاصة بوقف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، مثل إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق والصالات والمراكز الرياضية.

ولكن قالت الداخلية السعودية إن تلك الإجراءات التي تم السماح بها لن يكون من ضمنها المناسبات والحفلات كافة، كما ستستمر القرارات الخاصة بالحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند 20 شخصا.

#عاجل..#وزارة_الداخلية: استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة؛ ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر. https://t.co/TXxikQB0S8 — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) March 5, 2021

​وطالب المصدر بضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، بما في ذلك استمرار توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة للأنشطة كافة، وذلك للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات.