السعودية تتخذ قرارا جديدا يخص العمالة الوافدة

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد 7 مارس/آذار، برنامج "الفحص المهني" الذي يتضمن ضرورة أداء اختبار عملي ونظري للعامل في مجال تخصصه.

البرنامج بحسب ما أعنلت الوزارة السعودية يهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المهني للمهارات الأساسيّة اللازمة لتأدية المهنة الحرفية، التي تم استقدامه للمملكة للعمل بها، وذلك من خلال أداء اختبار عملي ونظري في مجال تخصصه.

ويهدف أيضا للارتقاء بجودة عمل الأيدي المهنية العاملة في سوق العمل السعودي، ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة وتعزيز الإنتاجية، وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة.

وعن طريقة عمل البرنامج أوضحت الوزارة أنه يعمل في مسارين؛ المسار الأول يعمل على فحص العمالة المهنية بدولهم قبل وصولهم إلى المملكة بالتعاون مع مراكز فحص دولية.

أما المسار الثاني فيعمل على فحص العمالة المهنية المتواجدة حالياً في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية معتمدة.

ودعت الوزارة جميع المنشآت إلى البدء بفحص العمالة المهنية المتواجدة داخل المملكة حيث سيتم الإلزام بشكل تدريجي، حسب حجم المنشأة ابتداءً من شهر يوليو/تموز 2021.

وعن المسار الخارجي، قالت الوزارة إنه سيتم ربط تأشيرة العمل للمهن المستهدفة باجتياز العامل للفحص المهني بدولته وبشكل تدريجي، وفقاً لخطة تفعيل بالاتفاق مع وزارة الخارجية والدول المرسلة للعمالة إلى المملكة.

ويستهدف البرنامج، الذي سيسهم في تطوير مهارات القوى العاملة وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي، أكثر من ألف مهنة حرفية تخصصية تندرج تحت 23 عائلة مهنة حسب التصنيف المهني السعودي.

يذكر أن برنامج "الفحص المهني" هو أحد برامج منظومة "الاعتماد المهني" التي تسعى لتنظيم سوق العمل والارتقاء بجودة العمالة في المملكة، حيث تحث الوزارة جميع المنشآت الراغبة في إجراء الفحص المهني لعمالتها خلال الفترة الاختيارية ابتداءً من يوم غد الاثنين 8 مارس 2021 والتأكد من أهليتها إلى زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج من خلال الرابط https://svp.qiwa.sa.