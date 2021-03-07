الحوثي يوجه دعوة للمجتمع الدولي

دعا القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى إدانة الغارات الجوية التي شنها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، على العاصمة صنعاء، معتبرا أنها "تتنافى مع دعوات إحلال السلام في البلاد".

القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، في تغريدة "ندعو المجتمع الدولي إلى إدانة ضربات تحالف العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي) الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه بالقصف الجوي على المدنيين اليمنيين".

وأضاف "ندعو إلى تجريم استمرار الحصار والمعارك العسكرية التي تتنافى مع دعوات السلام والوضع الإنساني الأسوأ عالمياً".

وحمّل القيادي في "أنصار الله": "الدول المعتدية مسؤولية الجرائم والمجاعة".

وفي وقت سابق من اليوم، نفذ طيران التحالف العربي، 9 غارات على معسكر سلاح الصيانة في حي النهضة شمالي العاصمة، ومعسكر ألوية الصواريخ التابع لقوات الحرس الجمهوري "نخبة الجيش اليمني سابقاً" في جبل عطان غربي صنعاء، وفق مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

وقالت جماعة "أنصار الله"، عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إن الغارات الجوية للتحالف العربي على العاصمة، أوقعت 4 جرحى من المدنيين، بينهم طفلان.

وأعلن التحالف العربي، "بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية، تستهدف قدرات "أنصار الله" في صنعاء وعدد من المحافظات".