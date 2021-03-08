الإمارات تعفي مسافري بعض الدول من الحجر الإجباري

أعفت الإمارات العربية المتحدة مسافري عدد من الدول من فترة الحجر الإجباري، مؤكدة على اكتفائهم بتحليل "بي سي آر" لدى وصولهم مطار أبو ظبي.

وبحسب بيان صادر اليوم الاثنين 8 مارس/آذار، عن دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، نشره موقع "مباشر الإمارات"، فقد قامت بتحديث ما تطلق عليه "القائمة الخضراء" للمسافرين القادمين إلى أبوظبي.

ووفقا لتلك القائمة فإن الدول التي توضع بها يعفى المسافرون القادمون منها من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي.

وعن الدول التي شملتها القائمة قال البيان إنها تضم استراليا، والسعودية، الصين، والمغرب، وآيسلندا، وبروناي، وبوتان، وغرينلاند، وسنغافورة، وكازخستان، وموريشيوس، ونيوزيلندا، وهونغ كونغ.

وأكد البيان أن السلطات ستكتفي بأن تطلب فقط من مسافري تلك الدول إجراء اختبار "بي سي آر" عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

ولفت البيان إلى أن القائمة الخضراء يتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة فيها بشكل روتيني، بناء على التطورات العالمية لجائحة كورونا المستجد.

ولفت إلى أن القائمة الخضراء يتم من خلالها تحديد أسماء الدول، التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي.

وأوضح البيان أن كل إجراءات القائمة، تنطبق على دول الأصل، التي يسافر منها الزوار وليس على الدول التي يحملون جنسيتها فقط.