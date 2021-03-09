الإمارات: "أنصار الله" تستخف بالقوانين الدولية وتستهدف السعودية بطريقة ممنهجة

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن وزارة الخارجية الإماراتية، إدانة الإمارات "واستنكارها الشديد" لمحاولات "أنصار الله" استهداف المدنيين "بطريقة ممنهجة".

واعتبر البيان أن "أنصار الله" تستخف بالقوانين الدولية.

وطالبت الإمارات المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما تجاه أعمال "أنصار الله".

وكانت قوات التحالف قد أعلنت، اليوم، عن تدمير طائرة مفخخة دون طيار أطلقتها "أنصار الله" في اتجاه خميس مشيط.