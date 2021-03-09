العراق... ضربة جوية تقتل 12 عنصرا من "داعش"

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الثلاثاء 9 مارس/آذار، عن مقتل 12 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضحت الخلية، في بيان نقله موقع "السومرية نيوز" العراقي، أن التحالف الدولي نفذ ضربة جوية في جبل عداية لمطاردة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

وأشارت الخلية إلى أن الضربة الجوية أسفرت عن تدمير وكر لتنظيم "داعش" في داخله نحو 10 عناصر من التنظيم الإرهابي.

كما لفتت إلى أن قوة من لواء المشاة 75 ولواء المشاة 92 قامت بعمليات مداهمة وتفتيش في المنطقة، ووجدت عنصرين من "داعش" يرتديان أحزمة ناسفة، فتم التعامل معهما وقتلهما.

كما نفذ طيران التحالف الدولي أيضا غارة جوية في منطقة العيثة، أسفرت عن تدمير نفق كبير يستخدمه التنظيم الإرهابي.