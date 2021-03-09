4 مقيمين في السعودية يجمعون 40 مليون دولار من النصب عبر الإنترنت... فيديو

ألقت الأجهزة الأمنية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، القبض على 4 أشخاص، بعد حصولهم على مبلغ 152 مليون ريال (40.5 مليون دولار) عن طريق النصب والاحتيال عبر الإنترنت.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، قوله إنه وبعد رصد مكافحة الجرائم الإلكترونية لجرائم النصب والاحتيال، تمكنت من القبض على 4 مقيمين من الجنسية السورية، في العقد الثاني والخامس والسادس، بمدينة الدمام، بعد ارتكابهم عددا من جرائم النصب والاحتيال.

شرطة #الشرقية تطيح بمجموعة من 4 مقيمين امتهنوا النصب والاحتيال عبر شبكات الانترنت وقد تمكنوا من جمع 152 مليون ريال، وبمساهمة زوجة أحدهم المواطنة. pic.twitter.com/m1Kpde1uBr — هاشتاق السعودية (@HashKSA) March 9, 2021

وأضافت أن المحتالين أنشأوا مواقع إلكترونية لشركات وهمية، وقاموا بالترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للاستثمار فيها في مناطق متفرقة من المملكة، والقيام بتحويلات مالية إلى دول وحسابات خارجية.

وأشارت إلى أنهم استخداموا حسابا بنكيا، يعود إلى زوجة أحدهم، وهي من الجنسية السعودية، حيث بلغت قيمة المبالغ التي جرى تحويلها عبر الحسابات الوهمية 152 مليون ريال.

وأكدت الداخلية إحالة المتهمين الأربعة للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.