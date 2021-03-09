وصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى تونس... صور

وصلت مساء اليوم الثلاثاء، أولى الكميات من لقاح "سبوتنيك V" الروسي بمطار تونس قرطاج الدولي وتضم الدفعة الأولى 30 ألف جرعة من ضمن 500 ألف جرعة ستصل باقي دفعاتها في غضون الأسابيع القادمة.

ووفقا لمراسلة "سبوتينك" في تونس، كان في استقبال أولى دفعات اللقاح الروسي وزير الصحة فوزي المهدي.

وأعلن المهدي أن أولى عمليات التطعيم ستنطلق يوم السبت المقبل وستشمل الطواقم الطبية.

© Sputnik . MARIEM GDIRA وصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى تونس

وأكد على أن مختلف المراكز الطبية بالبلاد جاهزة لبدء أولى عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا.

وفي السياق نفسه، كشف رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، اليوم، عن الجهات التي يمكنها التعامل مع توزيع لقاحات كورونا في بلاده.

وقال المشيشي إن الجهة الوحيدة هي اللجنة الوطنية التي أعدت استراتيجية اللقاحات، حسب موقع إذاعة "موازييك" التونسية، موضحا أن الأعداد المطلوبة من اللقاحات لتونس لا تتناسب مع الكميات التي ستحصل البلاد عليها.

© Sputnik . MARIEM GDIRA وصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى تونس

ودعا المشيشي إلى سرعة التسجيل في الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح. جاءت تصريحات المشيشي على هامش تكريم سيدات تونسيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وكانت تونس قد أعلنت، الأسبوع الماضي، تقليص ساعات حظر التجول ليصبح من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة صباحا، بعد أن كان من الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا، والسماح بالتنقل بين المحافظات على أن يتم إغلاق المناطق التي تشهد انتشارا كبيرا لفيروس كورونا.

وتقرر أيضا إلغاء الحجر الصحي الإجباري بالنزل المفروض على الوافدين إلى تونس، على أن يلتزموا بتقديم تحليل كورونا سلبي لا تتجاوز مدته 72 ساعة، والدخول في الحجر الصحي الذاتي، فضلا عن تمديد ساعات فتح المقاهي.