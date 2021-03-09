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    طفلة تبكي

    كواليس صادمة... مكتشفة واقعة التحرش بـ"طفلة المعادي" في مصر تخرج عن صمتها... فيديو

    © Depositphotos / Somdul
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    خرجت السيدة المصرية التي فضحت واقعة التحرش المعروفة إعلاميا بـ ”طفلة المعادي“ عن صمتها وتحدثت لوسائل إعلام محلية، مشيرة إلى أنها فعلت ما كان يجب عليها فعله.

    وقالت السيدة، تدعى إنجي أسامة، لـ"الوطن TV"، إنها لم تتردد لحظة في نشر مقطع الفيديو إذ كان فارق التوقيت بين الواقعة ونشرها حوالي ساعة فقط.

    وأضافت أنها فعلت ذلك بوازع الأمومة حيث أنها "أم" لطفلة وولد قريبين من سن ضحية التحرش، مشيرة إلى أنها فعلت ما كان يجب عليها فعله.

    وأوضحت "تعاملت كأم، وأي أم مكاني كانت ستفعل ما فعلته، لم أستطع أن أتحمل تلك المشاهد القاسية التي تعرضت لها الطفلة وأسرعت في منعه من الجريمة".

    وتابعت "ذهبت إلى النيابة العامة وأدليت بأقوالي بشكل رسمي في محضر تباشره النيابة، وأنا سعيدة بما فعلت".

    كما نفت بشكل قاطع ما تردد بشأن تعنيف الطبيب الذي تعمل لديه لها، لافتة إلى أنه دعم موقفها.

    وتمكنت الشرطة المصرية، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على المتحرش بفتاة صغيرة في المعادي، الذي أثار غضبا واسعا في مصر خلال الساعات الماضية.

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    © AP Photo / Gregorio Borgia
    ماذا قال الأزهر عن واقعة التحرش بالطفلة التي هزت الرأي العام المصري
    المتهم واسمه (محمد. ج) كان مختبئا داخل إحدى الشقق، وتم التحفظ عليه، وأخطرت النيابة العامة المصرية التي باشرت التحقيق معه، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

    ووفقا لصحيفة "الوطن" المصرية، فإن المتهم (محمد. ج) في منتصف الثلاثينات من عمره، متزوج ولديه طفلان، تخرج من كلية التجارة الخارجية في جامعة حلوان، يعمل موظفا في إحدى الشركات التي تهتم ببيع وتسويق مواد البناء، ومقرها  دولة خليجية، ويقطن بمنطقة المعادي في العاصمة المصرية القاهرة.

    وبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية، قد بدأت النيابة العامة المصرية التحقيق مع "متحرش المعادي" بعد إلقاء قوات الأمن القبض عليه.

    ​وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة داخل مدخل المبنى وتحرشه بها، والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

    وتظهر أيضا صاحبة كاميرا مراقبة بالعقار وهي تتشاجر مع المتهم، وتنقذ الطفلة من بين يديه، ليفر هاربا، ثم يتم ضبطه. وجرى تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، ومن المقرر إحالة المتهم لنيابة المعادي لتولي التحقيق معه.

    انظر أيضا:

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