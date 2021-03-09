بغداد تحذر من تداول تصريح منسوب للرئيس العراقي

حذرت رئاسة الجمهورية العراقية من تداول التصريح المنسوب للرئيس برهم صالح، حول استعداد بغداد لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن "رئاسة الجمهورية، نفت وجود تصريح لرئيس الجمهورية حول توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل".

وأوضحت الرئاسة العراقية أن "تداول هذه الأخبار بلا تدقيق يهدف إلى الإساءة وإثارة الفوضى ويحقق غايات مريبة".

ولفتت الوكالة إلى أن ذلك جاء في بيان للناطق باسم رئاسة الجمهورية تلقت نسخة منه، قال فيه إن "وسائل إعلام وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تصريحات مفبركة منسوبة لرئيس الجمهورية".

وتابع: "هذا التصريح مفاده أن العراق مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين".

وقال البيان: "ما يتم تداوله غير صحيح بالمطلق وهذا التصريح مفبرك"، مضيفا: "ندعو وسائل الإعلام والمدونين لتوخي الدقة والمصداقية وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي".

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، ثم تلتهما المغرب والسودان، برعاية من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.