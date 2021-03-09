لمدة 10 سنوات.. السيسي يوجه رسالة للمصريين بشأن تنظيم النسل.. فيديو

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه لا حل لتحقيق مستقبل واعد للمصريين سوي تنظيم النسل، مشيرا إلى أنه يجب تثبيت الزيادة السكانية عند 400 ألف سنويا لمدة 10 سنوات على الأقل.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي، بقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الـ 33 بمناسبة يوم الشهيد.

الرئيس السيسي يلتقي بقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين بمناسبة يوم الشهيد #eXtranews pic.twitter.com/X8VEtJJpof — eXtra news (@Extranewstv) March 9, 2021

وأضاف أنه "بمعدلات النمو السكاني الموجودة حاليا مش هنقدر.. بنتكلم عن مليون إنسان بيتولدوا وعايزين فرص عمل كل سنة.. إزاي هنشغل مليون كل سنة؟.. مفيش حل غير تنظيم النسل في مصر".

وتابع قائلا: "الناس بتسأل طب العدد الصح للإنجاب قد إيه.. الحكومة بتقول 1.6 أو 1.8.. وأنا بقول 400 ألف نسمة سنويا على الأقل.. لو عاوزين تحققوا لشعبكم ولنفسكم ولأولادكم ولوطنكم مستقبل براق".

واستطرد "عايزين تحققوا مستقبل يبقى محتاجين نثبت نمو السكان عند 400 ألف سنويا لمدة 10 سنوات على الأقل".

وكان السيسي قد أشار مرارا وتكرارا إلى خطورة الزياة السكانية الكبيرة على تحقيق التنمية في مصر.