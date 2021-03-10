تغريدة غريبة لـ لجين الهذلول بها صورة لترامب وأختها تفسر الأمر

نشرت الناشطة السعودية لجين الهذلول، يوم الثلاثاء، تغريدة غامضة عبر حسابها على موقع "تويتر"، لتفسرها أختها لينا في تغريدة أخرى.

وغردت لجين الهذلول بمشهد للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من مسلسل الرسوم المتحركة الساخر Our Cartoon President""، "ويقول ترامب الكرتوني خلال المشهد "غدا يوم حافل".

وكتب الناشطة السعودية على المشهد الكرتوني كلمات (غدا) بثلاث لغات هي العربية والإسبانية والإنجليزية.

ولم توضح لجين المقصود من التغريدة. ولكن أختها لينا الهذلول وضحت أنها الأربعاء سيكون جلسة المحكمة لنظر الاستئناف الذي تقدمت به لجين بعد إطلاق سراحها.

Loujain’s appeal is tomorrow ❤️ https://t.co/htZDSLVzSz — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) March 9, 2021

كانت لينا الهذلول قالت في وقت سابق، إن "الأربعاء جلسة استئناف لجين"، مضيفة "من بين التهم ضدها التواصل مع الدول المعادية" التي تشمل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وهولندا".

والثلاثاء الماضي، قدمت لجين الهذلول إلى محكمة الاستئناف طلبا "للاعتراض على تفسير التهم والإدانة المبنية عليها" و"طلب رفع حظر السفر عنها وعن أسرتها"، وفقا لما ذكرته شقيقتها، وذلك بعد إطلاق سراحها في 10 فبراير/ شباط الماضي.