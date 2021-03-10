اغتيال والد محام بارز مغيب قسرا في جنوب العراق

أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء، باغتيال أب المحامي الناشط البارز، علي جاسب، المغيب قسرا منذ نحو عامين في مركز محافظة ميسان، جنوبي البلاد.

وحسب المصدر، فإن "مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية، أطلقا الرصاص على أب المحامي وأردوه قتيلا في شارع المعارض في العمارة مركز محافظة ميسان جنوبي العراق".

وكان أب المحامي قد ناشد بشكل مستمر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة مصير ابنه علي جاسب المحامي في مجال حقوق الإنسان وعضو لجنة الدفاع عن حقوق المحتجين، الذي اختطف منذ عام 2019، وغُيب قسريا دون معرفة الجهة التي اختطفته حتى اللحظة".