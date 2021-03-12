الصحة الكويتية: لقاح "استرازينيكا" آمن

أكد مسئولون في وزارة الصحة الكويتية، أن لقاح "استرازينيكا" آمن، وأن إيقاف بعض الدول الأوربية لاستخدامه جاء كإجراء احترازي فقط.

وبحسب تصريحات لجريدة "القبس" الكويتية، أكد مسئولون في وزارة الصحة، أن لقاح "استرازينيكا" آمن تماما، وأنهم لم يتلقوا أي إفادات بوجود أعراض جانبية له، مع استخدام قرابة 200 ألف جرعة تم توزيعها خلال الفترة الماضية.

وثار لغط كبير خلال الفترة الماضية حول لقاح "استرازينيكا"، خاصة عقب إيقاف بعض الدول الأوربية استعماله كالنمسا والدنمارك، وصدور تقارير حول تسببه في جلطات دموية.

وأوضح المسؤولون الكويتيون أن شركة أسترازينيكا، بالتعاون مع جامعة أكسفورد، قد أجرت التجارب الكافية على اللقاح، مؤكدين أنه بعد تطعيم ملايين الناس حول العالم به، لم يثبت أنه يسبب الوفاة، ولا تزيد أعراضه عن ارتفاع درجات الحرارة ووهن الجسم والآلام بموضع الإبرة.

وعما وصل إلى الكويت من اللقاح وتم استخدامه قال المسئولون، إن الدفعة الأولى التي وصلت البلاد قبل فترة، والبالغ عددها 200 ألف جرعة، نفدت بنسبة 80%، مؤكدين على عدم ظهور أية أعراض خطيرة عنها.

وأكدوا أن 400 ألف جرعة من هذا اللقاح ستصل الكويت خلال أسبوعين، لافتين إلى أن الشركة المنتجة قد أبلغت وزارة الصحة الكويتية بسلامة لقاحها، وأن لديها معايير واضحة وصارمة للفعالية والسلامة للموافقة على أي دواء جديد، لافتة إلى أن مراجعة التقارير الفردية وأنماط الإبلاغ لا تشير إلى ان اللقاح لعب دورا في أي حالة وفاة.

يشار إلى أن فريق رصد الآثار الجانبية للقاحات كورونا في وزارة الصحة الكويتية، كان قد صرح بأن إيقاف الدنمارك والنمسا ودول أخرى للقاح "استرازينيكا"، هدفه التحقق من بعض حالات تجلط بالدم، وهو إجراء روتيني واحترازي.

وشدد الفريق على أنه، وحتى الآن، لم تُرصَدْ حالات جلطات بالدم أو وفيات مرتبطة بلقاحات كورونا أيا كانت داخل الكويت.