إغلاق ميناء الغردقة بسبب سوء الأحوال الجوية

أكدت هيئة موانئ البحر الأحمر أنها أغلقت ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر، لسوء الأحوال الجوية.

وفي بيان صادر عن الهيئة اليوم الجمعة، نشرته بوابة "أخبار اليوم" الحكومية، أكدت فيه أن إغلاق الميناء جاء بسبب سوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح التي بلغت 30 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار وحالة البحر المضطربة.

وأكد البيان أن الهيئة قررت إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

يشار إلى أن الهيئة كانت قد أغلقت في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ميناءي السويس والزيتيات، على البحر الأحمر بسبب شدة الرياح.