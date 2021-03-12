عقب تعليق دول أوروبية استخدامه... بيان من "الصحة" السعودية حول لقاح أسترازينيكا

علقت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، على إيقاف بعض الدول في أوروبا استخدام لقاح "أسترازينيكا"، الذي سبق وأجازته المملكة.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر"، أن تعليق بعض الدول استخدام اللقاح "هو عبارة عن سحب كمية من اللقاحات للتأكد من مأمونيتها".

وأكدت أن الحديث يدور عن "إجراء احتياطي ومؤقت ويتم مع اللقاحات الأخرى"، مضيفة "نطمئنكم بأن بعض هذه الدول عادت لاستخدامه بعد ثبوت سلامته".

وشددت الصحة السعودية على أن اللقاحات في المملكة "آمنة وفعالة".

تعليق لقاح أكسفورد "أسترازينيكا" في عدد محدود من دول أوروبا، هو عبارة عن سحب كمية من اللقاحات للتأكد من مأمونيتها وهذا إجراء احتياطي ومؤقت ويتم مع اللقاحات الأخرى.

ونطمئنكم بأن بعض هذه الدول عادت لاستخدامه بعد ثبوت سلامته.

نؤكد بأن اللقاحات في المملكة ولله الحمد آمنة وفعّالة. — المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh) March 12, 2021

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد سبب لوقف استخدام لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا".

يأتي بيان المنظمة بعدما أوقفت دول عدة، بما فيها الدنمارك والنرويج، وفرنسا استخدام اللقاح، بعد التبليغ عن عوارض أصابت أشخاص تلقوه، بما في ذلك إصابتهم بجلطات دموية.

وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، أجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية المضاد لفيروس كورونا، الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد، ليصبح بذلك ثاني لقاح معتمد في المملكة بعد "فايزر- بيونتيك".

وأمس الخميس، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، إن إجمالي عدد الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" بلغ مليونًا و706 آلاف و455 شخصًا في مراكز اللقاح في المملكة التي تبلغ قرابة الـ500 مركز.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الصحة السعودية عن تسجيل 360 إصابة جديدة بوباء كورونا و5 حالات وفاة.