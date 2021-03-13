غزة... سجين يطلق النار داخل مستشفى ويوقع إصابات

فتح سجين جنائي فلسطيني النار داخل مستشفى الطب النفسي بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة الذي تديره حركة "حماس" إن "أحد السجناء الجنائيين تمكن من السيطرة على سلاح أحد عناصر شرطة الحراسة، خلال تواجده في مستشفى الطب النفسي بمدينة غزة، مساء اليوم السبت".

وأضافت داخلية غزة في بيان أن السجين أطلق النار داخل المستشفى ما أدلى إلى وقوع عدة إصابات.

وقامت الشرطة بإطلاق النار تجاه السجين للسيطرة عليه وتم فتح تحقيق عاجل في الحادث، بحسب بيان الداخلية الذي لم يتطرق إلى عدد الإصابات ودرجة إصاباتهم جراء إطلاق النار أو حالة السجين.