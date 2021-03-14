رئيس وزراء الأردن: ما حدث بمستشفى السلط مسؤولية الحكومة ولن نتهرب منها

قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الأحد 14 مارس/آذار، إن ما حدث في مستشقى السلط لا يساعد المواطنين على استعادة الثقة.

وتابع الخصاونة، أن حكومته تتحمل مسؤولية حادثة السلط ولن تتهرب منها.

وأشار الخصاونة أمام جلسة مجلس النواب، التي عقدت اليوم لمناقشة الحادث، إلى أن بلاده تحتاج إلى ثورة إدارية واستثمارية.

وأضاف أن ما حدث بمستشفى السلط "لا يمكن تبريره ولا أن نخوض في سبل تبريره، لأنه أفضى إلى وفاة أردنيين".

وأكد رئيس الحكومة أنه ينتظر نتائج التحقيقات القضائية والعسكرية لمعرفة تفاصيل ما جرى بالمستشفى.

وتوفي 7 أشخاص نتجية نقص الأكسجين في مستشفى السلط الأردنية من مرضى "كوفيد 19"، وهو ما أدى إلى استقالة وزير الصحة، واعتذار الحكومة عن الحادث، وزيارة الملك عبد الله الثاني للمستشفى أمس السبت.

وأوقف مدعي عام عمان 5 من موظفي مستشفى السلط الحكومي، وأسند تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك مكرر 7 مرات، وبحسب ما أفادت به وكالة أنباء الأردن "بترا" على "تويتر"، تم توقيف مدير مستشفى السلط و3 من مساعديه ومسؤول التزويد أسبوعا في أحد مراكز الإصلاح.