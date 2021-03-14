بعد توقف عام... السعودية تعلن موعد عودة عمل قطار الحرمين السريع

أعلن قطار الحرمين السريع في المملكة العربية السعودية، الجمعة، استئناف عمله بعد عام من الإغلاق بسبب ظروف فيروس "كورونا" المستجد.
وأعلن الحساب الرسمي للقطار عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن أنه سيتم الحجز وإصدار التذاكر عبر موقعه الإلكتروني اعتبارا من غدا الاثنين الموافق 15 مارس/ آذار الجاري، وذلك تمهيدا لإعادة التشغيل في 31 من الشهر نفسه.
وأوضح قطار الحرمين السريع أن الحجوزات تشمل السفر من وإلى محطات مكة المكرمة والمدينة المنورة ومطار الملك عبد العزيز في جدة ومحطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وأكد نائب الرئيس لقطار الحرمين السريع والمشاعر المقدسة، المهندس ريان الحربي، لصحيفة "عكاظ" السعودية إن طاستئناف رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة يوم الأربعاء الموافق 31 من شهر مارس الجاري جاء بعد التأكد من جاهزية القطار للتشغيل والتحقق من أدق المعايير المتعلقة بالسلامة لضمان التشغيل الآمن استعدادا لاستقبال المعتمرين والزوار، مع الاستعداد المتكامل لموسم حج العام الحالي".
وأضاف الحربي موضحا أنه "روعي خلال فترة إيقاف الرحلات المحافظة على كفاءة العاملين في المحطات والقطارات، عبر مواصلة تنفيذ رحلات تجريبية على مسار السكك الحديدية، للتأكد من جاهزيتهم لمباشرة العمل عند استئناف التشغيل".
كما شدد ريان الحربي على أن "المحطات وعربات قطار الحرمين السريع ستخضع لجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان سلامة الركاب وللحد من فرص انتشار فيروس "كورونا" المستجد حسب البروتوكولات المعتمدة من الجهات ذات الاختصاص".
يذكر أن قطار الحرمين السريع يعد الأحدث والأسرع في الشرق الأوسط.
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