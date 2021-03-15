إيران توقف رحلاتها الجوية إلى العراق بسبب تفشي السلالة "البريطانية"

أعلنت منظمة الطيران الإيرانية، اليوم الاثنين، عن إيقاف جميع الرحلات الجوية مع العراق لمدة أسبوع واحد ابتداءً من 14 مارس/ آذار الجاري.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية بيان منظمة الطيران، وجاء فيه إن "إيقاف كافة الرحلات الجوية مع العراق سيكون لمدة أسبوع بسبب تفشي النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا في العراق بشكل كبير مؤخراً، وحفاظا على سلامة المواطنين الإيرانيين".

وأكد البيان أيضا أن جميع شركات الطيران مطالبة بإبلاغ الركاب في الوقت المناسب.

وأعلنت الحكومة العراقية، منذ السبت 13 فبراير/شباط الجاري، إغلاق المقاهي والمطاعم والمتاجر ودور السينما والمساجد، فضلا عن فرض حظر شامل للتجوال أيام الجمعة والسبت والأحد، وجزئي باقي أيام الأسبوع، اعتبارا من الخميس المقبل ولمدة أسبوعين، في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا.