في عام الـ"كورونا"... الكويت تسجل أقل معدل مواليد في 15 سنة

تراجع عدد المواليد في الكويت في عام 2020، عام انتشار كورونا، بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن جهات حكومية.

ووفقا لجريدة "الرأي" الكويتية، فقد سجلت الكويت أدنى معدل في المواليد الجدد على مدار 15 عامًا، خلال عام الـ "كورونا".

وبحسب إحصاءات رسمية نشرتها "الرأي"، فقد بلغ عدد المواليد الجدد 50409 مواليد في 2020، وهو الرقم الأدنى منذ العام 2005 الذي سجل فيه 48459 مولودا.

وبخصوص نسب الانخفاض، فقد تراجع عدد المواليد خلال 2020 بنسبة 2.9% بما يعادل 1517 مولودًا ليصبح 50409، عند المقارنة في العام 2019 الذي بلغ عدد المواليد فيه 51926 مولودا.

وعلى مستوى جنسية المولود داخل الأراضي الكويتية، فقد تراجع عدد المواليد الكويتيين خلال 2020 بنحو 1.8%، بما عدده 575 مولودًا، إذ بلغ 31295 في 2020 مقارنة مع 31870 مولودًا في 2019.

وعن نسبة المواليد من المقيمين، فقد شهد عددهم تراجعًا بنسبة 4.69%، بما يعادل 942 مولودًا، ليبلغ 19114 في 2020 مقابل 20056 في 2019.