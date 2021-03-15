الكويت تحدد سبتمبر المقبل لعودة الدراسة

وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الاثنين، فقد قال باسل الصباح وزير الصحة الكويتي إن شهر سبتمبر المقبل سيكون موعداً لعودة الطلبة للمدارس بمراحلها المختلفة.

وأكد على أن تطعيم جميع الهيئات التعليمية والإدارية في المدارس، سيكون الشهر المقبل، داعيا إلى ضرورة أخذ اللقاح حفاظاً على صحة وسلامة الأرواح، حسب تعبيره.

وعن عدد من تم تطعيمهم بالكويت قال وزير الصحة: "تم حتى الآن تم تطعيم 400 ألف، إضافة إلى أن نصف كبار السن الكويتيين المسجلين في الخدمة المدنية، والذين سجلوا تم تطعيمهم".

ولفت إلى أن "ما يقارب ربع كبار السن الأجانب تم تطعيمهم، وهناك عدد من 80 إلى 100 من كبار السن يتم تطعيمهم بشكل يومي في المنازل".

واكد الوزير الكويتي أن بلاده مستمرة في عملية التطعيم، متوقعا أنه مع حلول عيد الفطر نسيكون قد تم تطعيم مليون شخص بالكويت.

وشدد على أنه مع زيادة الوعي والإقبال من قبل الناس إلى شهر سبتمبر المقبل سنصل إلى مليوني شخص، مع بداية دوام طلبة المدارس، والتي ستعود الحياة فيها بشكل طبيعي".

وقال إن إبريل المقبل سيشهد "تطعيم مايقارب 120 ألف من بين معلم وإداري في التربية مع الجمعيات التعاونية والحلاقين والبنوك"، مؤكدا أن "التطعيم فعال جداً في تقليل الوفيات وبشكل ملحوظ".

واستغرب الصباح من تخوف البعض من التطعيم، مؤكدا أن عدد المطعمين في العالم وصل إلى 400 مليون، قائلا: "ولذلك انخفضت أعداد الإصابات والوفيات في أميركا وبريطانيا والكثير من دول العالم، بسبب تلقي التطعيم".

وأكد الوزير الكويتي أن الخطة المقبلة لما بعد شهر رمضان، سيتم فيها منع أي شخص من دخول السينما ما لم يكن قد أخذ اللقاح، وكذلك سيتم إغلاق أي محل لم يتم تطعيم العاملين فيه.