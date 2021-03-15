الإمارات تصدر "تنبيها عاجلا" لمواطنيها المتجهين إلى مصر بعد قرار القاهرة

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، تنبيهات عاجلة لمواطنيها المتجهين إلى مصر، بعد قرار وزارة الداخلية المصرية، فرض رسوم جديدة.

وقالت سفارة الإمارات في القاهرة، في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، "إنها تود إحاطة جميع المواطنين القادمين إلى جمهورية مصر العربية بأن السلطات المصرية فرضت رسوم تأشيرة الدخول على جميع مواطني الدول العربية، بمبلغ قدره 25 دولارا أمريكيا، علما أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 21 مارس 2021".

تود سفارة دولة #الامارات العربية المتحدة في #القاهرة إحاطة جميع المواطنين القادمين إلى جمهورية #مصر العربية بأن السلطات المصرية فرضت رسوم تأشيرة الدخول على جميع مواطني الدول العربية مبلغ وقدره (25 دولار اميركي). علماً أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 21 مارس 2021 — UAE Embassy - Cairo (@UAEembCairo) March 15, 2021

وكانت وزارة الداخلية المصرية أصدرت قرارا ينص على تحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية، ويستثني القرار الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية، تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.

من جانبها، قالت صحيفة "سبق" السعودية، إن "قيمة التأشيرة ستكون 25 دولارا أمريكيا أو ما يقارب 100 ريال سعودي تحصل من مواطني الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر).

ونقلت الصحيفة السعودية عن مدير إحدى الوكالات السياحية الكبرى بالرياض، قوله إن "القرار إذا نفذ سيكون شأنا داخليا، ولا أستطيع التعليق عليه، ولكن العالم يتسابق في طرق الجذب، ومنه خفض أو إلغاء قيمة التأشيرات الخاصة بالدخول إلى الوجهات السياحية".