أمراء سعوديون يردون على تغريدة ضاحي خلفان بشأن "مخطط احتلال مكة"

أثار نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تغريدة، طالب فيها مئات الآلاف من المسلمين السنة بالالتفاف حول مكة وحمايتها من إيران.

ورد الأمير السعودي فيصل بن تركي بن فيصل، على التغريدة، وقال: "مكة المكرمة وبيت الله الحرام له رب يحميه، ثم إمامنا اسمه خادم الحرمين الشريفين، وخلفه دولة ورجال هم أحفاد الصحابة قد خصهم الله بحماية المقدسات، أرواحهم رخيصة في سبيل شبر منها !!!".

مكة المكرمة و بيت الله الحرام له رب يحميه ، ثم إمامنا أسمه خادم الحرمين الشريفين، وخلفه دولة ورجال هم أحفاد الصحابة قد خصهم الله بحماية المقدسات أرواحهم رخيصة في سبيل شبر منها !!! https://t.co/4IjL8T7zLC — فيصل بن تركي بن فيصل (@808Faisal) March 14, 2021

فيما قال الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، في تغريدة: "إذا توالت إساءاتك لي بشكل متكرر فلن أقبل أن يكون عذرك: هل تشكك في محبتي لك؟.. نعم سأشكك وإذا كانت هذه الإساءات تعبر عن المحبة فأعفني من محبتك علّني أعدم محبتك..!".

إذا توالت إساءاتك لي بشكل متكرر فلن أقبل أن يكون عذرك : هل تشكك في محبتي لك؟..

نعم سأشكك وإذا كانت هذه الإساءات تعبر عن المحبة فأعفني من محبتك علّني أعدم محبتك..! — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) March 14, 2021

وكان ضاحي خلفان، قال عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر: "اجمعوا مئات الآلاف من المقاتلين وأحيطوا بمكة من جميع الجهات وأقسموا أننا نفديها بالأرواح يا أهل السنة...حتى تعرف ايران من نكون وكيف نكون".