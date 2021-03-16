زلزال قوي يضرب شرق الجزائر

ضرب زلزال قوي، مساء الاثنين، محافظة باتنة شمال شرق الجزائر.

وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال وقع بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر.

وأشار المركز الأورومتوسطي، أن الزلزال ضرب على عمق 5 كيلومترات.

وأوضح المركز الأورومتوسطي، أن الزلزال وقع عند دائرة عرض (35.59) شمالا، وخط طول (5.17) شرقا.

وتحدث الزلازل في الجزائر في الجزء الشمالي من البلاد، وعادة ما تكون عند خط عرض 35 درجة شمالا، وأحيانا كزلزال تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط.

كان آخر زلزال ضرب الجزائر، الأربعاء 24 فبراير/شباط الماضي، بالمنطقة الشمالية.حيث بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر.