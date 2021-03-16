السعودية تصدر توجيها "هاما" لمواطنيها في مصر بعد قرار القاهرة

أصدرت المملكة العربية السعودية توجيها "هاما" لمواطنيها في مصر بعد قرار القاهرة فرض رسوم رسوم جديدة على جميع الجنسيات العربية القادمة إلى البلاد.

وقالت سفارة المملكة لدى القاهرة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن السعودية من بين الدول العربية التي يشملها قرار السلطات المصرية، بدفع 25 دولارا لكل مسافر.

وأضافت: "حرصت السفارة السعودية في مصر على إحاطة المواطنين السعوديين بهذا الإجراء الهام الذي تم تطبيقه من يوم الأحد 15 مارس/آذار الجاري".

وأشارت السفارة السعودية إلى أن الحكومة المصرية "قامت بتوفير خدمة التحصيل بمكاتب البنوك المتواجدة في المطار، والتي تعمل على مدار 24 ساعة، قبل وصول الراكب إلى نقطة ختم الجوازات.

#تنويه| بإجراءات السفر الجديدة للمواطنين السعوديين الكرام القادمين لجمهورية مصر العربية الشقيقة.. pic.twitter.com/a93V0X0hux — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) March 15, 2021

من جانبها، قالت صحيفة "سبق" السعودية، إن "قيمة التأشيرة ستكون 25 دولارا أمريكيا أو ما يقارب 100 ريال سعودي تحصل من مواطني الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر).

وكانت وزارة الداخلية المصرية أصدرت قرارا ينص على تحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية، ويستثني القرار الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية، تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.