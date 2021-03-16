ماذا دار بين أمير قطر ووزير خارجية العراق في الدوحة... صور

التقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، اليوم، بوزير خارجية العراق، فؤاد محمد حسين، في العاصمة القطرية الدوحة.

واستعرض الجانبان خلال المقابلة التي جرت داخل الديوان الأمير القطري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

في بداية المقابلة، نقل وزير الخارجية العراقي إلى أمير قطر تحيات رئيس بلاده، الدكتور برهم صالح، وكذلك تمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والازدهار.

سمو أمير البلاد المفدى لدى استقباله وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها. #قناhttps://t.co/H1ZdOqtyps pic.twitter.com/Jorqlb4hEL — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 16, 2021

وفي المقابل، حمل الشيخ تميم بن حمد آل ثان وزير خارجية العراق تحياته للرئيس العراقي، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب العراقي الشقيق بدوام التطور والنماء.

وعلى هامش زيارته لقطر، اجتمع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجتمع مع وزير خارجية جمهورية العراق، الذي يزور البلاد حالياً، جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل تطويرها، واستقرار وتهدئة الأوضاع في المنطقة.#قنا pic.twitter.com/CU9RqrVnZU — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 16, 2021

وأكد وزير خارجية قطر لنظيره العراقي خلال اللقاء على وقوف بلاده إلى جانب جمهورية العراق، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.

كما استعرض الطرفان في المقابلة علاقات التعاون الثنائي وسبل تطويرها، واستقرار وتهدئة الأوضاع في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).