تدشين نصب تذكاري لكمال جنبلاط شمالي إسرائيل... صور

دشنت قرية شمالي إسرائيل، أمس الاثنين، نصبا تذكاريا للزعيم اللبناني الراحل، كمال جنبلاط، بمناسبة مرور 44 عاما على رحيله.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، مساء اليوم الثلاثاء، أن قرية حرفيش، شمالي إسرائيل، قامت بتدشين نصب تذكاري للزعيم اللبناني الدرزي، كمال جنبلاط، وحضر حفل التدشين الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، الشيخ موفق طريف.

نصب تذكاري لكمال جنبلاط في حرفيش في فلسطين.. وجنبلاط يشكر "اللفتة النبيلة" - جريدة الأنباء الإلكترونية https://t.co/9o48L9uelC — الراية صمود وتحدي (@Bintljabal) March 16, 2021

وكان من بين الحضور نائب الوزير فطين ملا، والنائب جابر عساقله، ورئيس المجلس المحلي لقرية حرفيش، الشيخ رفيق مرعي، ورؤساء سلطات محلية درزية آخرين.

وتم وضع تمثال الراحل اللبناني، كما جنبلاط، كنصب تذكاري في ساحة المجلس المحلي بمحاذاة الشارع الرئيسي للقرية، الذي يقع بالقرب من مدخل القرية نفسها، وهو من عمل الفنان التشكيلي حكمت خريس، من قرية المغار.

كما تم تدشين الشارع الجديد المؤدي إلى خلوة القرية وتسميته وتسمية ساحة الخلوة، على اسم الرئيس الروحي السابق للطائفة الدرزية، الشيخ أمين طريف.

يذكر أن كمال فؤاد جنبلاط (6 ديسمبر 1917 - 16 مارس 1977) هو زعيم الدروز اللبنانيين، مؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي، تولى قيادة الحركة الوطنية خلال الحرب الأهلية اللبنانية، كما يعتبر مفكرا وفيلسوفا وأحد الشخصيات اللبنانية المعروفة بدعمها للقضية الفلسطينية، خلفه في الزعامة ابنه وليد جنبلاط.