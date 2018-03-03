ذكرى كمال جنبلاط المئوية في موسكو

© Sputnik. Ekaterina chesnakova مصدر مطلع لـ"سبوتنيك": لبنان ما بعد زيارة الموفد السعودي ليس كما قبله

أقامت جمعية المغتربين اللبنانيين "البيت اللبناني"، ندوة مكسرة للذكرى المئوية لولادة المفكر والفيلسوف والسياسي كمال جنبلاط، وكان ملفتا الحضور الواسع والرفيع، لهذه الندوة من الجانب اللبناني والروسي من مستعربين ومستشرقين ومن السلك الدبلوماسي ممن عرف كمال جنبلاط شخصيا، كذلك حضر الندوة عدد من السفراء العرب.

تحدث المجتمعون عن الدور البارز للراحل كمال جنبلاط من أجل تطوير النظام اللبناني وتوحيد القوى الوطنية ودعم القضية الفلسطينية، واتفقوا جميعا أن لكمال جنبلاط محبة خاصة للاتحاد السوفيتي وسعى دائما لتطوير العلاقات السوفيتية وهذا ما أكده ممثل الحزب التقدمي الاشتراكي الحزب المنظم لهذه الفعالية دكتور حليم بوبفخر الدين عندما سألته عما يعني لهم اقامة الذكرى المئوية لكمال جنبلاط في موسكو.

أيضا ألقى الدكتور توفيق إبراهيم مداخلة عن فلسفة كمال جنبلاط وعن تصوفه وحبه للخالق من خلال حبه لكل شيء حوله.

كمال جنبلاط الزعيم الروحي والسياسي والفيلسوف رحل، إلا أن ذكراه وتعاليمه وفلسفته تبقى خالدة.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: لينا المتني