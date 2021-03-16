نتنياهو: نحتاج موافقة واشنطن لضم مستوطنات الضفة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن موافقة الولايات المتحدة، على ضم مستوطنات الضفة الغربية "مطلوبة".

جاء هذا اليوم الثلاثاء في مقابلة أجراها نتنياهو مع موقع "يديعوت أحرونوت"، نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" مقتطفات منها، قبل الانتخابات المقررة في 23 مارس/ آذار الجاري.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن ضم مستوطنات الضفة يمكن أن يحدث فقط في حال وافقت الولايات المتحدة عليه.

وأضاف نتنياهو: "من دون موافقة رئيس الولايات المتحدة، لن أفرض السيادة، وقلت هذا منذ اللحظة الأولى".

وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعارض بشدة أي خطة من هذا القبيل، إلا أن نتنياهو أكد أن خطة الضم سوف تمضي قدما.

وأضاف نتنياهو: "لازلت أنوي القيام بهذا"، ولم يقدم أي جدول زمني لفرض السيادة على المستوطنات، لكنه قال: "لقد فعلنا العديد من الأشياء الرائعة".

ولطالما مثلت الخطة الفاشلة لفرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية شوكة في حملة نتنياهو للانتخابات الرابعة، وذلك لأن نتنياهو أشار إليها في الانتخابات الأولى، في 2019، ثم تعهد بشكل مباشر بتطبيقها في الجولة الثانية والثالثة من الانتخابات.