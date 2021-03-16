تهديد "الصواريخ" يلغي زيارة نتنياهو إلى مدينة أشكلون

ألغى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مشاركته في مؤتمر انتخابي لحزب الليكود بمنطقة غلاف غزة، بسبب تهديد "الصواريخ".

وأفادت القناة العبرية الـ"السابعة"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تهديد "الصواريخ" ألغى زيارة مهمة لنتنياهو إلى مدينة أشكلون، شمال قطاع غزة، اليوم، في اللحظة الأخيرة.

وذكرت القناة العبرية أن أنصار ومؤيدي نتنياهو كانوا ينتظرونه في قاعة الثقافة في في مدينة أشكلون، لأكثر من ساعتين، وبعد انتظار طويل اعتذر عن الحضور، بدعوى أنه تم إلغاء الزيارة لأسباب لم يستطع توضيحها، وإن أكمل دعوته الانتخابية عبر برنامج "زووم".

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الوفد المرافق لنتنياهو قد ادعى أن "محادثة سياسية" كانت سبب إلغاء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لمدينة أشكلون، مرجحة أن يكون سبب الإلغاء هو انتشار فيديو لحركة الجهاد الإسلامي، يظهر فيه عناصر لها يطلقون الصواريخ على إسرائيل.

ويشار إلى أن إسرائيل ستجري انتخابات برلمانية رابعة للكنيست خلال عامين فقط، وذلك في الثالث والعشرين من مارس/آذار الجاري.