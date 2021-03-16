كوشنر يعتبر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "خلافا عقاريا"

أثار جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي السابق، عاصفة كبيرة من السخرية لاعتباره الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مجرد "خلاف عقاري".

ووصف كوشنر في مقال له نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، مساء أمس الإثنين، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مجرد "خلاف عقاري" بين الجانبين، وهو التعليق الأول المنشور له منذ نهاية إدارة دونالد ترامب، في العشرين من يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوضح كوشنر أن العالم يشهد المراحل الأخيرة من الصراع العربي الإسرائيلي، الذي استمر لفترة طويلة بسبب أسطورة أنه يمكن حله فقط بمجرد أن يحل الجانبان خلافاتهما.

وأرجع جاريد كوشنر جذور الصراع إلى سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية، عندما رفض القادة العرب قبول قيام دولة إسرائيل، زاعما أنهم أمضوا العقود السبعة الماضية في تشوية سمعة إسرائيل.

وادعى مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر أن التطبيع الاقتصادي هو بوابة إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، والسعودية تحديدا، التي ادعى أنها باتت قريبة جدا، مما يسمح بجبهة موحدة لمواجهة إيران ـ على حد قوله.