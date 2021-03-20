قتيل وجرحى بانفجار شمالي سوريا

قُتل شخص وأصيب 11 آخرين، اليوم السبت، إثر انفجار بمستودع لبطاريات السيارات في مدينة الباب بريف حلب الشمالي السوري التي تقع تحت سيطرة الجيش التركي والفصائل المسلحة الموالية له.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال مصدر محلي سوري، في تصريح لـ"سبوتنيك" اليوم إن "انفجارا بمستودع لبطاريات السيارات في مدينة الباب بريف حلب الشمالي نتج عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين".

وأوضح المصدر أنه "لم يتم بعد تحديد ما إذا كان الانفجار ناتج عن سيارة مفخخة أو انفجار بالمستودع".

وكانت وسائل إعلام سورية أعلنت منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي عن مصرع وإصابة عدد من المدنيين جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة الراعي بريف حلب الشمالي الشرقي.

موقع قناة "الإخبارية" السورية، نقلا عن مصادر أهلية، أفاد بأن "سيارة مفخخة انفجرت وسط سوق بلدة الراعي التابعة لمنطقة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية بالممتلكات".

منصات أخرى عبر الانترنت نشرت مقطع فيديو يوثق، على حد تعبيرهم، اللحظات الأولى لانفجار سيارة مفخخة في بلدة الراعي.