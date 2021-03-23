مقارنة بالعام الماضي... انخفاض في نسبة مشتريات بطاقات الائتمان في إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن هناك انخفاضا في نسبة مشتريات بطاقات الائتمان في إسرائيل في الانتخابات البرلمانية الجارية، مقارنة بالعام الماضي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه حتى الساعة الثالثة من مساء اليوم، أنفق الإسرائيليون 732.4 مليون شيكل على مشتريات بطاقات الائتمان، وأن هذا الرقم أقل من المتوقع، مقارنة بالانتخابات البرلمانية السابقة في بلادهم.

ورغم إشارتها إلى أن هذا الرقم يعد مرتفعا، خاصة في ظروف كورونا، حيث يفضل الناخب الإسرائيلي الوصول إلى المراكز التجارية بدلا من التنزه على البحر، فإن هذا الرقم أقل أو أضعف مقارنة بالعام الماضي، وذلك بحسب إحصاءات الخدمات المصرفية .

ولفتت الصحيفة إلى أن نسبة انخفاض عمليات الشراء اليوم أقل بنسبة 7.6٪ عن مشتريات بطاقات الائتمان خلال الساعات الأولى للانتخابات البرلمانية للكنيست الماضي، والتي أجريت في مارس/آذار من العام الماضي، حيث بلغت النفقات على بطاقات الائتمان 792 مليون شيكل، آنذاك.

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان مصادر إسرائيلية، أن حركة الشراء اليوم ارتفعت بنسب كبيرة، مقارنة بالأيام العادية، حيث توقعوا أن حالة الضباب والرياح التي تسود البلاد في هذه الساعات، أن تكون سببا في زيادة حركة الشراء، مقارنة عن نزوح الناخب الإسرائيلي تجاه البحر، على سبيل المثال.

​وتشهد إسرائيل، اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، انتخابات برلمانية لاختيار 120 عضوا بالكنيست، وهي الرابعة في غضون عامين.