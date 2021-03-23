في أعقاب إطلاق الصاروخ على نتنياهو..غانتس يجري مشاورات أمنية

في أعقاب إطلاق صاروخ من قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، على بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قرر وزير دفاعه، بيني غانتس إجراء مشاورات أمنية عاجلة.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن غانتس أوقف، على الفور، حملته الانتخابية، وتوجه إلى إجراء مشاروات أمنية عاجلة، خاصة وأن الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة، حاول استهداف نتنياهو، خلال جولته الانتخابية في مدينة بئر السبع، بجنوب البلاد.

إجلاء رئيس الوزراء نتنياهو من أحد المطاعم بعد سقوط الصاروخ في منطقة بئر السبع.



מאבטחים מפנים את ראש הממשלה נתניהו מאחת המסעדות בבאר שבע

לאחר נפילת הרקטה. pic.twitter.com/jNcogjxaqt — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) March 23, 2021

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهل"، قد ذكرت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأنه أطلق صاروخ من قطاع غزة، نحو البلدات الإسرائيلية.

רקטה נורתה מעזה לבאר שבע בזמן ביקור נתניהו בעיר - ירי ראשון בזמן יום בחירות. הרקטה נפלה בשטח פתוח, מה שמנע מארגוני הטרור להשיג תמונת ניצחון. @Itsik_zuarets עם הפרטים ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/sOFmcDFL3s — כאן חדשות (@kann_news) March 23, 2021

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة في مدينة بئر السبع بجنوب إسرائيل، دون وقوع إصابات أو أضرار تذكر.

وأكدت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه تم إطلاق الصاروخ على مدينة بئر السبع، تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو للمدينة، وبعد وقت قصير أخرجه حراس الأمن من المدينة.

ويبدو أن نتنياهو كان في زيارة لتحفيز وتشجيع أنصاره للخروج إلى التصويت.

وكان نتنياهو قد قام، في اليوم نفسه، بجولة ميدانية في مدينة بات يام، بالقرب من مدينة تل أبيب الواقعة على ساحل البحر المتوسط، ودعا الجمهور الإسرائيلي عبر مكبر الصوت "الميكروفون" من سيارته للتوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.

كما أجرى نتنياهو جولة أخرى داخل المدينة نفسها، ولكن داخل أحد "المولات" الشهيرة بالمدينة، ممسكا بالميكروفون، داعيا الناخبين إى الإسراع بالتصويت لصالح حزب "الليكود".

​وتشهد إسرائيل، اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، انتخابات برلمانية لاختيار 120 عضوا بالكنيست، وهي الرابعة في غضون عامين.